Deutsche Gold-Sensation mit Rekord!

SID 12.08.2026 • 20:26 Uhr Johannes Liebmann schwimmt bei der EM in Paris zu Gold und stellt einen Europarekord auf. Sven Schwarz holt Silber.

Senkrechtstarter Johannes Liebmann ist seiner Favoritenrolle in Paris gerecht geworden und mit einem Europarekord erstmals zu EM-Gold geschwommen.

Der erst 19 Jahre alte Magdeburger krönte sich im Centre Aquatique Olympique in 7:37,59 Minuten sensationell zum ersten deutschen Europameister über die 800 m Freistil und unterbot dabei seine eigene Bestmarke von 7:37,94 Minuten.

Schwimm-EM: Silber für Sven Schwarz

Dahinter sicherte sich Vizeweltmeister Sven Schwarz Silber (7:41,16) vor dem Ungarn Zalan Sarkany (7:41,75).

Bereits am Dienstag hatte Liebmann, der im April mit seinem ersten Europarekord (7:37,94) für einen Paukenschlag gesorgt hatte, als Vorlaufschnellster Hoffnungen geschürt und dabei auch Schwarz und Freiwasser-Europameister Oliver Klemet hinter sich gelassen. Den Erwartungen wurde Liebmann, der im Knockout-Sprint das Podest bei den Freiwasser-Wettbewerben noch verpasst hatte, nun gerecht.

Nach mehreren EM-Medaillen im Junioren-Bereich gelang ihm nun auf der großen Bühne der Coup, zugleich bescherte er den deutschen Beckenschwimmern das erste Gold bei den Titelkämpfen in Paris.