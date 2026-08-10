Schwimm-EM: Armbruster knackt deutschen Rekord – Finale wartet

Luca Armbruster hat bei der Schwimm-EM in Paris seinen deutschen Rekord verbessert und sich für das Finale über 50 m Schmetterling qualifiziert. Der 24-Jährige schlug im Halbfinale am Montagabend nach 22,71 Sekunden an und unterbot damit seine Bestmarke von 22,84 Sekunden aus dem vergangenen Jahr um mehr als eine Zehntelsekunde.
Deutscher Rekord-Knall bei der EM
Der 24-Jährige Armbruster verbessert seine eigene Bestmarke aus dem vergangenen Jahr.
Luca Armbruster rechnet sich Medaillenchancen aus bei der EM
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„Ich bin super happy, es ist besser gelaufen, als ich es erwartet hatte“, sagte Armbruster, der als insgesamt Fünfter in das Finale am Dienstag (18.37 Uhr/ZDF-Livestream) einzog, in der ARD. Er versuche nun „einfach die Spannung und die Stimmung mitzunehmen – mal schauen, was geht.“