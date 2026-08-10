Schwimm-EM: Armbruster knackt deutschen Rekord – Finale wartet

SID 10.08.2026 • 18:45 Uhr Der 24-Jährige Armbruster verbessert seine eigene Bestmarke aus dem vergangenen Jahr.

Luca Armbruster hat bei der Schwimm-EM in Paris seinen deutschen Rekord verbessert und sich für das Finale über 50 m Schmetterling qualifiziert. Der 24-Jährige schlug im Halbfinale am Montagabend nach 22,71 Sekunden an und unterbot damit seine Bestmarke von 22,84 Sekunden aus dem vergangenen Jahr um mehr als eine Zehntelsekunde.