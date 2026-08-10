Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
3. LIGA
LEICHTATHLETIK-EM
SCHWIMM-EM
TENNIS
DARTS
TOUR DE FRANCE
HANDBALL
MEHR
Mehr
Schwimmen>

Schwimm-EM: Armbruster knackt deutschen Rekord – Finale wartet

Deutscher Rekord-Knall bei der EM

Der 24-Jährige Armbruster verbessert seine eigene Bestmarke aus dem vergangenen Jahr.
Luca Armbruster rechnet sich Medaillenchancen aus bei der EM
Luca Armbruster rechnet sich Medaillenchancen aus bei der EM
© IMAGO/Insidefoto
SID
Der 24-Jährige Armbruster verbessert seine eigene Bestmarke aus dem vergangenen Jahr.

Luca Armbruster hat bei der Schwimm-EM in Paris seinen deutschen Rekord verbessert und sich für das Finale über 50 m Schmetterling qualifiziert. Der 24-Jährige schlug im Halbfinale am Montagabend nach 22,71 Sekunden an und unterbot damit seine Bestmarke von 22,84 Sekunden aus dem vergangenen Jahr um mehr als eine Zehntelsekunde.

„Ich bin super happy, es ist besser gelaufen, als ich es erwartet hatte“, sagte Armbruster, der als insgesamt Fünfter in das Finale am Dienstag (18.37 Uhr/ZDF-Livestream) einzog, in der ARD. Er versuche nun „einfach die Spannung und die Stimmung mitzunehmen – mal schauen, was geht.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite