Douglass knackt zweimal 50m-Freistil-Weltrekord in Irvine

Schwimm-Olympiasiegerin Kate Douglass hat den Weltrekord über 50 m Freistil zweimal innerhalb weniger Stunden verbessert. Bei den Panpazifischen Meisterschaften im kalifornischen Irvine blieb die US-Amerikanerin zunächst im Vorlauf in 23,49 Sekunden unter der alten Bestmarke von Gretchen Walsh aus dem vergangenen Juni (23,55). Bei ihrem Sieg im Finale setzte sie in 23,19 Sekunden sogar noch einmal einen drauf. Walsh wurde in 23,74 Sekunden Zweite.