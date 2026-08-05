EM-Freiwasser: Ackermann verpasst Top Ten über 5 km in Paris

EM-Neuling Julia Ackermann hat beim Freiwasserrennen über fünf Kilometer in Paris die Top Ten knapp verpasst. Die 19-Jährige aus Chemnitz, die vor zwei Wochen zweimal Gold bei den Junioren-Europameisterschaften in Ungarn gewonnen hatte, schlug nach 1:03:17,7 Stunden in der Seine als 13. an. Gold ging an die italienische Titelverteidigerin und Vizeweltmeisterin Ginevra Taddeucci, die bereits über die doppelte Distanz triumphiert hatte, vor der Ungarin Viktoria Mihalyvari Farkas und der Italienerin Barbara Pozzobon.