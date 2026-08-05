EM-Freiwasser: Ackermann verpasst Top Ten über 5 km in Paris

EM-Neuling Julia Ackermann hat beim Freiwasserrennen über fünf Kilometer in Paris die Top Ten knapp verpasst. Die 19-Jährige aus Chemnitz, die vor zwei Wochen zweimal Gold bei den Junioren-Europameisterschaften in Ungarn gewonnen hatte, schlug nach 1:03:17,7 Stunden in der Seine als 13. an. Gold ging an die italienische Titelverteidigerin und Vizeweltmeisterin Ginevra Taddeucci, die bereits über die doppelte Distanz triumphiert hatte, vor der Ungarin Viktoria Mihalyvari Farkas und der Italienerin Barbara Pozzobon.
EM: Ackermann 13. über fünf Kilometer
Die Doppel-Europameisterin der Juniorinnen verpasst bei ihrem EM-Debüt die Top Ten. Fabienne Wenske sagt ihren Start ab.
Freiwasserstart am Eiffelturm
© AFP/SID/JULIEN DE ROSA
Die Heidelbergerin Fabienne Wenske verzichtete wegen eines Infekts kurzfristig auf den Start. Vor der EM hatten bereits Lea Boy (Würzburg) und Leonie Märtens (Magdeburg) ihre Teilnahme wegen Erkrankung und Trainingsrückstand abgesagt. Am Morgen hatte Vierfach-Weltmeister Florian Wellbrock auf derselben Distanz seinen zweiten EM-Titel in Paris gewonnen.