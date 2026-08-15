Schwimm-EM: Deutscher Rekordhalter verpasst Medaille

SID 15.08.2026 • 18:53 Uhr Auch im zweiten EM-Finale in Paris schafft es der Ex-Europameister Melvin Imoudo nicht aufs Podest. Nur 0,25 Sekunden fehlen aufs Treppchen.

Der deutsche Rekordhalter Melvin Imoudu hat bei der Schwimm-EM in Paris auch in seinem zweiten Finale eine Medaille verpasst. Nachdem er als Titelverteidiger über 100 m Brust Vierter geworden war, schlug der Potsdamer über 50 m nach 26,87 Sekunden als Sechster an.

Der 27-Jährige blieb drei Zehntel über seiner eigenen Bestmarke von 26,57 Sekunden, die er im April aufgestellt hatte. Zum Podest fehlten 25 Hundertstel.

Schwimm-EM: Martinenghi holt Gold über 100 m

Gold ging an den italienischen 100-m-Olympiasieger Nicolo Martinenghi (26,57). Silber teilten sich zeitgleich der italienische Weltmeister Simone Cerasuolo und der Niederländer Koen de Groet (26,62).