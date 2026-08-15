Schwimm-EM: Deutscher Rekordhalter verpasst Medaille

Der deutsche Rekordhalter Melvin Imoudu hat bei der Schwimm-EM in Paris auch in seinem zweiten Finale eine Medaille verpasst. Nachdem er als Titelverteidiger über 100 m Brust Vierter geworden war, schlug der Potsdamer über 50 m nach 26,87 Sekunden als Sechster an.
Deutscher verpasst Medaille
Auch im zweiten EM-Finale in Paris schafft es der Ex-Europameister Melvin Imoudo nicht aufs Podest. Nur 0,25 Sekunden fehlen aufs Treppchen.
Brustschwimmer Melvin Imoudu
© AFP/SID/JULIEN DE ROSA
Der 27-Jährige blieb drei Zehntel über seiner eigenen Bestmarke von 26,57 Sekunden, die er im April aufgestellt hatte. Zum Podest fehlten 25 Hundertstel.
Schwimm-EM: Martinenghi holt Gold über 100 m
Gold ging an den italienischen 100-m-Olympiasieger Nicolo Martinenghi (26,57). Silber teilten sich zeitgleich der italienische Weltmeister Simone Cerasuolo und der Niederländer Koen de Groet (26,62).
Seinen ersten Titel bei der EM hatte sich zuvor Frankreichs Superstar Leon Marchand geschnappt. Der Vierfach-Olympiasieger von 2024 siegte souverän in 1:51,72 Minuten mit über zwei Sekunden Vorsprung über 200 m Schmetterling. Wegen muskulärer Probleme hatte der 24-Jährige auf die Starts über 200 und 400 m Lagen verzichtet.