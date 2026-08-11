Schwimm-EM Paris: Elendt jagt Medaille im 100-m-Brust-Finale

Weltmeisterin Anna Elendt kann bei der Schwimm-EM in Paris weiter von einer Medaille träumen. Die 24-Jährige erreichte am Dienstagabend in 1:05,92 Minuten über 100 m Brust mit der fünftschnellsten Zeit das Finale. Um die Medaillen geht es am Mittwoch (18.58 Uhr).

Im vergangenen Jahr war Elendt, die in den USA lebt und trainiert, auf dieser Strecke in Singapur zu WM-Gold geschwommen, 2022 hatte sie Silber gewonnen. Bei einer EM auf der Langbahn gelang der deutschen Rekordhalterin der Sprung auf das Podium bislang aber noch nicht. Auf der Kurzbahn hatte sie sich im vergangenen Jahr über die 200 m zur Europameisterin gekrönt.