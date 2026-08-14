EM-Dämpfer in Paris: Anna Elendt verpasst Brust-Medaille

Weltmeisterin Anna Elendt ist bei der EM in Paris erneut an einer Medaille vorbeigeschwommen. Die 24-Jährige, die sich im vergangenen Jahr zur Kurzbahneuropameisterin gekrönt hatte, musste sich am Freitagabend über die 200 m Brust in 2:23,81 Minuten mit dem fünften Platz begnügen. Gold ging an die Russin Jewgenia Tschikunowa (2:19,32) vor der Britin Angharad Evans (2:21,21). Bronze holte die Irin Mona McSharry (2:22,43).

Am Mittwoch hatte Elendt, die in den USA lebt und trainiert, über die 100 m das Podest als Siebte deutlich verpasst. Auf dieser Strecke hatte die Frankfurterin bei Weltmeisterschaften bereits Gold (2025) und Silber (2022) gewonnen. Über die doppelte Distanz ging die deutsche Rekordhalterin bei der EM nun leer aus. Eine Chance auf eine Einzelmedaille bietet sich Elendt noch über die 50 m, am Samstag stehen die Vorläufe und ein mögliches Halbfinale an.