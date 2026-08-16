Brust-Weltmeisterin Anna Elendt hat auch in ihrem dritten Finale bei der Schwimm-EM in Paris eine Medaille verpasst. Nach Platz sieben über ihre Goldstrecke 100 m und Rang fünf über 200 m schlug die 24-Jährige über 50 m nach 30,35 Sekunden als Fünfte an. Zu Bronze fehlten der Wahl-Amerikanerin, die in Texas lebt und trainiert, vier Zehntelsekunden. Gold ging an die litauische Weltmeisterin Ruta Meilutyte (29,93) vor der Italienerin Benedetta Pilato (29,94) und der Irin Mona McSharry (29,95).