EM-Drama: DSV-Damen brechen Rekord – Bronze weg um 0,01 s

SID 10.08.2026 • 19:39 Uhr Das DSV-Quartett muss sich mit dem bitteren vierten Platz zufriedengeben.

Die deutschen Freistil-Schwimmerinnen sind bei der EM in Paris im Staffel-Finale leer ausgegangen. Das DSV-Quartett mit Maya Tobehn, Linda Roth, Nina Holt und Nicole Maier musste sich am Montagabend über 4×200 m trotz deutscher Rekordzeit von 7:49,14 Minuten mit Platz vier zufriedengeben, zu einer Medaille fehlte nach einem dramatischen Finish nur eine Hundertstelsekunde. Gold ging an Großbritannien (7:45,93), Silber an Ungarn (7:49,09). Dritter wurde Russland (7:49,13).