Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
3. LIGA
LEICHTATHLETIK-EM
SCHWIMM-EM
TENNIS
DARTS
TOUR DE FRANCE
HANDBALL
MEHR
Mehr
Schwimmen>

EM-Drama: DSV-Damen brechen Rekord – Bronze weg um 0,01 s

Enttäuschung trotz Rekord-Staffel

Das DSV-Quartett muss sich mit dem bitteren vierten Platz zufriedengeben.
Holt ist Teil der Freistil-Staffel
Holt ist Teil der Freistil-Staffel
© picture alliance/AP/SID/Lee Jin-man
SID
Das DSV-Quartett muss sich mit dem bitteren vierten Platz zufriedengeben.

Die deutschen Freistil-Schwimmerinnen sind bei der EM in Paris im Staffel-Finale leer ausgegangen. Das DSV-Quartett mit Maya Tobehn, Linda Roth, Nina Holt und Nicole Maier musste sich am Montagabend über 4×200 m trotz deutscher Rekordzeit von 7:49,14 Minuten mit Platz vier zufriedengeben, zu einer Medaille fehlte nach einem dramatischen Finish nur eine Hundertstelsekunde. Gold ging an Großbritannien (7:45,93), Silber an Ungarn (7:49,09). Dritter wurde Russland (7:49,13).

Am Vormittag hatten die Deutschen noch mit der zweitschnellsten Vorlaufzeit überzeugt. Im Finale verbesserten sie die deutsche Bestmarke aus dem Jahr 2006 (7:50,82), verpassten dennoch Edelmetall. Zuletzt war es einer deutschen Frauen-Staffel in dieser Disziplin 2018 gelungen, auf das Podium zu schwimmen. Damals hatten Sarah Köhler, Isabel Gose, Reva Foos und Annika Bruhm Bronze gewonnen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite