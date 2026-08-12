Schwimm-EM: DSV-Frauen stürmen ins 4×100-m-Finale

Die deutschen Freistilsprinterinnen haben bei der Schwimm-EM in Paris das Staffelfinale erreicht. In der Besetzung Nina Holt, Nina Jazy, Julianna Bocska und Maya Tobehn verbuchte das Quartett des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) am Mittwochvormittag im Centre Aquatique Olympique über 4×100 m Freistil in 3:38,80 Minuten die achtbeste Vorlaufzeit und schnappte sich den letzten Platz im Endlauf am Abend (20.16 Uhr).
Deutsche Frauenstaffel im Finale
Das DSV-Quartett über 4x100 m Freistil schnappt sich den letzten Platz für den Endlauf.
Staffel-Schlussschwimmerin Maya Tobehn
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Deutsche Schwimmer im Halbfinale
Linda Roth als starke Dritte (1:57,60 Minuten) und Tobehn als 14. (1:58,95) qualifizierten sich zwei Tage nach dem unglücklichen vierten Platz in der langen Staffel für das Halbfinale über 200 m Freistil. Über 100 m Schmetterling erreichten Kaii Winkler auf Rang sechs (51,38) und Luca Armbruster, der über die halbe Distanz am Vorabend als Sechster eine Medaille verpasst hatte, auf Rang elf (51,80) die zweite Runde. Ins Halbfinale schaffte es auch Brustschwimmer Lucas Matzerath als 14. über 200 m (2:11,22 Minuten).