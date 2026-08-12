Schwimm-EM: DSV-Frauen stürmen ins 4×100-m-Finale

SID 12.08.2026 • 11:24 Uhr Das DSV-Quartett über 4x100 m Freistil schnappt sich den letzten Platz für den Endlauf.

Die deutschen Freistilsprinterinnen haben bei der Schwimm-EM in Paris das Staffelfinale erreicht. In der Besetzung Nina Holt, Nina Jazy, Julianna Bocska und Maya Tobehn verbuchte das Quartett des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) am Mittwochvormittag im Centre Aquatique Olympique über 4×100 m Freistil in 3:38,80 Minuten die achtbeste Vorlaufzeit und schnappte sich den letzten Platz im Endlauf am Abend (20.16 Uhr).

Deutsche Schwimmer im Halbfinale