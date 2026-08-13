SID 13.08.2026 • 12:36 Uhr Bei der Schwimm-WM liegt Isabel Gose erneut auf Medaillenkurs. Es könnte zum vierten Mal Edelmetall geben.

Isabel Gose kann bei der Schwimm-EM in Paris auf ihre vierte Medaille hoffen. Die Olympiadritte erreichte zwei Tage nach Silber über 800 m Freistil in 16:10,51 Minuten als Drittschnellste der Vorläufe das Finale über 1500 m. Ihre Magdeburger Vereinskollegin Maya Werner, Bronzemedaillengewinnerin über die kürzere Distanz, folgte der 24-Jährigen als Sechste (16:17,78) in den Endlauf am Freitag (19.56 Uhr).

„Es ist ein sehr hartes Rennen, selbst im Vorlauf“, sagte Gose, die auch im Freiwasser schon zweimal Gold in Paris gewonnen hatte und sich am Donnerstagmorgen unter anderem erneut hinter ihrer italienischen Kontrahentin Simona Quadarella (16:05,28) einreihen musste. „Ich habe bis jetzt nach dem Vorlauf immer gesagt, wie anstrengend es war und dann ging im Finale doch noch mal was“, betonte Gose jedoch.

Auch Olympiasieger Lukas Märtens muss sich über die 200 m Freistil im Kampf um die Medaillen noch steigern. Der Magdeburger zog drei Tage nach Staffel-Bronze in 1:46,12 Minuten als Vorlaufsechster in das Halbfinale am Donnerstagabend (18.41 Uhr) ein.

Märtens muss sich noch steigern

„Es war recht ordentlich. Aber man muss auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen, um ins Finale zu kommen“, sagte der 400-m-Weltrekordler, der in Paris auch über die halbe Distanz seine erste internationale Medaille holen will. Das Halbfinale erreichte auch Märtens Staffel-Teamkollege Jarno Bäschnitt als Elfter (1:46,45). Timo Sorgius, ebenfalls Teil des Bronze-Quartetts über die 4×200 m, schied auf Rang 22 (1:47,35) aus.

Angelina Köhler über die 100 m Schmetterling und Weltmeisterin Anna Elendt über die 200 m Brust zogen ebenfalls ins Halbfinale ein. Über ihre WM-Goldstrecke von 2024 qualifizierte sich Köhler mit der zweitschnellsten Zeit (56,77), Elendt kam als Vierte (2:25,56 Minuten) weiter. Lena Ludwig folgte der Frankfurterin als Elfte (2:27,89).