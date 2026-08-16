Schwimm-EM: "Tut echt weh" - Gose gewinnt wieder Silber, Werner holt Bronze

Alina Heidenreich 16.08.2026 • 19:25 Uhr In einem packenden Finale über 400 Meter Freistil muss sich Isabel Gose erneut mit der Silbermedaille zufriedengeben. Nach dem Rennen zeigt sie sich sichtlich enttäuscht.

Nach Doppel-Gold im Freiwasser und Silber über 800 und 1500 m hat die Olympiadritte Isabel Gose ihre fünfte Medaille bei der Schwimm-EM in Paris gewonnen. Die 24-Jährige sicherte sich im Finale über 400 m Freistil in 4:02,41 Minuten die dritte Silbermedaille.

Die Magdeburgerin hatte über lange Zeit in Führung gelegen, musste sich letztlich aber ihrer italienischen Kontrahentin geschlagen geben. Simona Quadarella schlug nach 4:01,34 Minuten an und verwies Gose erneut auf Platz zwei.

Entsprechend groß war nach dem Rennen die Enttäuschung über die verpasste Goldmedaille. „Zwei Mal ist okay, ein drittes Mal tut echt weh“, sagte sie am Mikrofon der ARD.

Gose holt fünf Medaillen bei Schwimm-EM

Dennoch fährt die 24-Jährige mit insgesamt fünf Medaillen aus Paris nach Hause. „Ich kann mich wirklich nicht beschweren“, resümierte sie.

An ihre Gold-Erfolge im Freiwasser konnte Gose bei den Hallenwettkämpfen allerdings nicht anknüpfen. Stattdessen musste sie sich über 800, 1500 und 400 Meter Freistil jeweils mit Silber begnügen. „Kratzt ganz schön am Ego“, lautete ihr abschließendes Fazit.

Ihre Trainingspartnerin Maya Werner erreichte nach Bronze auf den beiden langen Strecken als Dritte in persönlicher Bestzeit von 4:03,73 Minuten erneut das Podest. „Die Zeit bedeutet mir mega viel, die Medaille auch. Jetzt es nochmal perfekt gemacht zu haben, ist natürlich schön“, freute sich die 21-Jährige nach ihrem Rennen.

Gose mit historischen fünf Medaillen

Gose, die in der ersten EM-Woche in der Seine im Knockout-Sprint und in der Staffel triumphiert hatte, ist die erste deutsche Schwimmerin seit 20 Jahren, die bei einer Europameisterschaft fünfmal auf dem Podest stand. Doppel-Olympiasiegerin und Doppel-Weltmeisterin Britta Steffen hatte 2006 in Budapest ebenfalls fünf Medaillen gewonnen.

Gose hatte sich über die 400 m 2022 in Rom noch zur Europameisterin gekrönt und ihren ersten internationalen Titel gewonnen. Dieses Mal musste sie sich geschlagen geben, blieb aber nur knapp über ihrer deutschen Rekordzeit von 4:02,14 Minuten aus dem Jahr 2024.

Zuvor hatte 100-m-Weltmeisterin Anna Elendt über die 50 m Brust als Fünfte in 30,35 Sekunden verpasst.