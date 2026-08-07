Schwimm-EM: Gose mit Gold-Coup im Freiwasser-Knockout

SID 07.08.2026 • 10:15 Uhr Isabel Gose sichert dem DSV-Team nach den Erfolgen von Florian Wellbrock die nächste Medaille.

Die Olympiadritte Isabel Gose hat sich bei der Rückkehr nach Paris zur Europameisterin gekrönt. Die Staffel-Weltmeisterin schlug im Finale des Knockout-Sprints im Freiwasser in der Seine nach 6:41,0 Minuten als Erste an und sicherte sich Gold vor der Ungarin Bettina Fabian (6:44,1) und der italienischen Vizeweltmeisterin Ginevra Taddeucci (6:44,8).

Die 24-Jährige, die vor zwei Jahren Bronze über 1500 m Freistil im Becken gewonnen hatte, setzte sich zunächst als Erste ihres Vorlaufes über 1500 m durch. In ihrem Halbfinale schwamm Gose erneut vorne weg und ließ auch Taddeucci hinter sich. Im Finale ließ sie nichts mehr anbrennen. Zuvor hatte bereits Florian Wellbrock für das DSV-Team Gold über fünf und zehn Kilometer gewonnen.

Gose hatte nach ihrem goldenen Freiwasser-Debüt bei der WM im vergangenen Jahr mit der gemischten Staffel um Vierfach-Weltmeister Wellbrock beim Weltcup Anfang Mai in Italien im Knockout-Sprint Platz zwei belegt.

Dort hatte sie sich auch erstmals über die olympischen zehn Kilometer versucht, aber abgebrochen, weil sie ihre lädierte Schulter, die sie in dieser Saison zu Trainingspausen gezwungen hatte, nicht weiter belasten wollte.

Schwimm-EM: Freiwasserrennen finden wie geplant statt

Wie es für sie im Freiwasser weitergeht, will die Magdeburgerin im nächsten Jahr entscheiden. „Ich werde es im Laufe der nächsten Saison noch ein, zweimal angehen. Und dann sollte man zeitnah entscheiden: Ist das etwas für mich, oder ist es falsch, dann lasse ich es“, sagte die Magdeburgerin dem SID.