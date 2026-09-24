Shin Ohashi ist neuer Weltrekordhalter über 200 Meter Brust. Der Japaner toppt die alte Marke bei den Asienspielen in einer Zeit von 2:04,83 Minuten.

Der erst 17 Jahre alte Schwimmer Shin Ohashi hat den Weltrekord über 200 m Brust pulverisiert. Der Japaner schlug bei den Asienspielen in Tokio nach 2:04,83 Minuten an und unterbot die bisherige Bestmarke deutlich. Der alte Weltrekord hatte bei 2:05,48 Minuten gelegen und war seit der WM im Juli 2023 vom Chinesen Qin Haiyang gehalten worden.

Shin Ohashi jubelt über seinen Rekord Shin Ohashi jubelt über seinen Rekord © AFP/AFP/Yuichi YAMAZAKI

Ohashis Weltrekord weckt Olympia-Hoffnung

Ohashi hatte sich in seiner Heimat zuvor bereits Gold über 100 m Brust gesichert, zeitgleich mit dem Chinesen Dong Zhihao. „Mein Ziel war es schon immer, den Weltrekord zu brechen. Ich bin überglücklich, dass mir das gelungen ist“, sagte der nur 1,69 Meter große Schwimmer: „Vor diesem Wettkampf ist viel passiert, aber viele Menschen haben mir geholfen, an diesen Punkt zu gelangen, und ich bin ihnen sehr dankbar.“

Japan hatte zuletzt kaum Erfolge im Schwimmsport gefeiert, mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 hat sich Ohashi als große Hoffnung des Landes herauskristallisiert. „Mein nächstes Ziel ist es, bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr Gold zu holen und anschließend auch bei Olympia Gold zu gewinnen“, sagte Ohashi, der am Donnerstag 3,84 Sekunden vor dem Silbermedaillengewinner lag.