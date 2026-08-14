Schwimm-EM: Imoudus Rekordjagd im 50m-Brust-Finale

Melvin Imoudu hat sich bei der Schwimm-EM in Paris in das Finale über 50 m Brust gekämpft. Der deutsche Rekordhalter sicherte sich am Freitag den letzten Platz im Endlauf als Achter der Halbfinals in 26,93 Sekunden und blieb dabei 36 Hundertstel über seiner Bestmarke von 26,57 Sekunden, die er im April aufgestellt hatte.
Rekordhalter im Finale
Der Potsdamer muss sich im Kampf um die Medaillen jedoch steigern.
Imoudu will sich im Finale steigern
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„Das war nicht ganz so geplant“, räumte der 27-Jährige aus Potsdam am ARD-Mikrofon ein: „Ich bin froh, dass ich erstmal weiter bin und einen Platz im Finale habe.“ Dort traut sich Imoudu am Samstag (18.42 Uhr) auch einen neuen deutschen Rekord zu. Das sei „realistisch, bei 50 m kann immer viel passieren“, sagte der 100-m-Europameister von 2024.
Imoudu im Finale
Jan Malte Gräfe schied als Zehnter (27,07) ebenso wie Lise Seidel über die 100 m Rücken als Elfte (1:00,75) aus. Julianna Bocska verbesserte ihre persönliche Bestzeit über 50 m Freistil auf 24,83 Sekunden um 20 Hundertstel, für das Finale reichte es auf Platz 13 aber nicht.