Schwimm-EM: Imoudus Rekordjagd im 50m-Brust-Finale

SID 14.08.2026 • 19:30 Uhr Der Potsdamer muss sich im Kampf um die Medaillen jedoch steigern.

Melvin Imoudu hat sich bei der Schwimm-EM in Paris in das Finale über 50 m Brust gekämpft. Der deutsche Rekordhalter sicherte sich am Freitag den letzten Platz im Endlauf als Achter der Halbfinals in 26,93 Sekunden und blieb dabei 36 Hundertstel über seiner Bestmarke von 26,57 Sekunden, die er im April aufgestellt hatte.

„Das war nicht ganz so geplant“, räumte der 27-Jährige aus Potsdam am ARD-Mikrofon ein: „Ich bin froh, dass ich erstmal weiter bin und einen Platz im Finale habe.“ Dort traut sich Imoudu am Samstag (18.42 Uhr) auch einen neuen deutschen Rekord zu. Das sei „realistisch, bei 50 m kann immer viel passieren“, sagte der 100-m-Europameister von 2024.

Imoudu im Finale