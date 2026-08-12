Fabel-Weltrekord bei Schwimm-EM - und das schon im Halbfinale!

SPORT1 12.08.2026 • 19:49 Uhr Die 19 Jahre junge Sara Curtis aus Italien schwimmt bei der EM in Paris zu einer neuen Bestmarke - und das schon im Halbfinale.

Die Italienerin Sara Curtis hat bei der Schwimm-EM in Paris den ersten Weltrekord aufgestellt – in einem Moment, in dem dies (noch) niemand erwartet hatte.

Die 19-Jährige, die bei den Kurzbahn-Europameisterschaften im Dezember drei Goldmedaillen gewonnen hatte, verbesserte die Bestmarke am Mittwoch im Halbfinale über 50 m Rücken im Centre Aquatique Olympique um 23 Hundertstel auf 26,63 Sekunden.

Schwimm-WM: Sara Curtis überrascht alle

Kommentator Tom Bartels staunte in der ARD: „Sie schwimmt wie entfesselt. Schauen Sie mal auf die Weltrekordmarke. Was ist denn das für eine Zeit von Sara Curtis? Ich glaube es nicht, Weltrekord! Olympia im Nacken (Curtis trägt ein Tattoo der olympischen Ringe; Anm. d. Red.) oder Olympia vor Augen: Schwimmt die hier einfach mal Weltrekord im Halbfinale.“

Bartels ergänzte: „Wenn man schon optisch sieht, dass sich eine auf einer Bahn so nach vorne schiebt und dann nachlegt und in einer Frequenz schlägt, dass einem der Atem stockt … 19 Jahre alt ist sie! Vater aus Italien, Mutter aus Nigeria, Sara Curtis. Man ist kurz sprachlos.“

Die fünfmalige Olympiasiegerin Kaylee McKeown aus Australien hatte den alten Rekord im Oktober 2023 aufgestellt. Nun hat Curtis, die seit längerem als eines der größten Talente in ihrer Heimat gilt, die Bestmarke mit Macht an sich gerissen.

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