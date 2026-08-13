Schwimm-EM: Sara Curtis knackt erneut Weltrekord über 50 m Rücken

SID 13.08.2026 • 18:53 Uhr Sara Curtis verbessert bei der Schwimm-EM ihren eigenen Weltrekord.

Die Italienerin Sara Curtis hat bei der Schwimm-EM in Paris ihren eigenen Weltrekord über 50 m Rücken keine 24 Stunden später nochmals verbessert.

Gold und Weltrekord in 26,56

Die 19-Jährige unterbot ihre am Vortag im Halbfinale aufgestellte Fabelzeit von 26,63 Sekunden um sieben Hundertstel. In 26,56 Sekunden sicherte sie sich Gold vor der Französin Mary-Ambre Moluh (27,06) und der Britin Lauren Cox (27,15) und sorgte für den zweiten Weltrekord bei den Titelkämpfen in der französischen Hauptstadt.

Curtis, die bei den Kurzbahn-Europameisterschaften im Dezember drei Goldmedaillen gewonnen hatte, hatte am Mittwoch die vorherige Bestmarke bereits um 23 Hundertstel verbessert.