Schwimm-EM: Sara Curtis knackt erneut Weltrekord über 50 m Rücken

Die Italienerin Sara Curtis hat bei der Schwimm-EM in Paris ihren eigenen Weltrekord über 50 m Rücken keine 24 Stunden später nochmals verbessert.
Nächster Weltrekord bei Schwimm-EM
Sara Curtis verbessert bei der Schwimm-EM ihren eigenen Weltrekord.
Gold und Weltrekord in 26,56
Die 19-Jährige unterbot ihre am Vortag im Halbfinale aufgestellte Fabelzeit von 26,63 Sekunden um sieben Hundertstel. In 26,56 Sekunden sicherte sie sich Gold vor der Französin Mary-Ambre Moluh (27,06) und der Britin Lauren Cox (27,15) und sorgte für den zweiten Weltrekord bei den Titelkämpfen in der französischen Hauptstadt.
Curtis, die bei den Kurzbahn-Europameisterschaften im Dezember drei Goldmedaillen gewonnen hatte, hatte am Mittwoch die vorherige Bestmarke bereits um 23 Hundertstel verbessert.
Die fünfmalige Olympiasiegerin Kaylee McKeown aus Australien hatte den alten Rekord im Oktober 2023 aufgestellt.