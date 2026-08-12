Schwimm-EM: Deutsche Schwimm-Stars verpassen Medaillen

SID 12.08.2026 • 19:20 Uhr Weltmeisterin Anna Elendt schimmt über 100 m Brust am Podest vorbei. Ex-Weltmeisterin Angelina Köhler muss sich bei der Schwimm-EM auf der kürzesten ihrer Strecken geschlagen geben.

Weltmeisterin Anna Elendt muss bei der Schwimm-EM in Paris weiter auf ihre erste Medaille warten. Die 24-Jährige verpasste über die 100 m Brust ein Jahr nach ihrem WM-Triumph am Mittwochabend in 1:06,37 Minuten als Siebte das Podium auf europäischer Ebene. Gold ging an die Britin Angharad Evans (1:04,87) vor der Irin Mona McSharry (1:05,41) und der Italienerin Benedetta Pilato (1:05,89).

„Ich kann es mir gar nicht so genau erklären“, sagte Elendt in der ARD: „Ich muss auf jeden Fall noch mal ein engeres Gespräch mit den Trainern führen, um zu gucken, was wir da jetzt noch verändern können, weil es ist keine gute Zeit. Aber so ist es manchmal.“

Im vergangenen Jahr war Elendt, die in den USA lebt und trainiert, auf dieser Strecke in Singapur zu WM-Gold geschwommen, 2022 hatte sie Silber gewonnen. Bei einer EM auf der Langbahn gelang der deutschen Rekordhalterin der Sprung auf das Podium bislang aber noch nicht. Auf der Kurzbahn hatte sie sich im vergangenen Jahr über die 200 m zur Europameisterin gekrönt. Über diese Distanz bietet sich Elendt in Paris auch die nächste Chance auf eine Medaille. Am Donnerstag ist die Frankfurterin neben Lena Ludwig (Heidelberg) zunächst im Vorlauf und einem möglichen Halbfinale gefordert.

Köhler verpasst Medaille

Auch Ex-Weltmeisterin Angelina Köhler verpasste in Paris das Podium über 50 m Schmetterling. Die Berlinerin, die sich 2024 über die doppelte Distanz WM-Gold gesichert hatte, schlug am Mittwochabend im Finale in 25,72 Sekunden als Sechste an.

Gold ging an die Schwedin Sarah Sjöström (25,05), die ihren 18. EM-Titel auf der Langbahn gewann. Silber holte die Belgierin Roos Vanotterdijk (25,12) vor Sara Junevik aus Schweden (25,51).

Köhlers Paradestrecke steht noch an

Köhler war als Siebte der Halbfinals nur knapp in den Endlauf gerutscht. Die Paradestrecke der 25-Jährigen steht allerdings noch an. Am Donnerstag ist Köhler im Centre Aquatique Olympique am Stade de France in den Vorläufen über die 100 m gefordert.