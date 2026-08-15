Schwimm-EM: Liebmann knackt Weltrekord über 1500 m – Gold!

SID 15.08.2026 • 21:22 Uhr Nach seinem Triumph über 800 m ist Johannes Liebmann auf der längsten Beckenstrecke der schnellste Schwimmer der Welt.

Drei Tage nach seinem historischen Coup über 800 m Freistil hat Senkrechtstarter Johannes Liebmann (das große SPORT1-Interview) bei der Schwimm-EM in Paris in Weltrekordzeit seinen zweiten Titel gewonnen.

Der 19-Jährige aus Magdeburg schlug im Finale über 1500 m nach 14:26,79 Minuten als überlegener Erster an und trat damit in die Fußstapfen seines Trainingskollegen Florian Wellbock, der 2018 in Glasgow gewonnen hatte.

„Unglaublich“: Liebmann nach Weltrekord geflasht

„Es war das Ziel, dass ich von vorne weg mein Ding mache, schnell angehe. Dass es wehtun wird, war mir eigentlich auch klar. Am Ende dann die Zeit zu sehen, das war nochmal was ganz anderes. Unglaublich“, sagte der 19-Jährige im ZDF.

Zudem ist der Abiturient, der sich am Mittwoch schon mit Europarekord zum ersten deutschen Europameister über 800 m gekrönt hatte, erst der zweite deutsche Weltrekordler auf der längsten Strecke nach Jörg Hoffmann 1991.

Seinen Erfolg konnte er selbst noch nicht richtig in Worte fassen. „Zum einen denke ich, dass es einfach eine normale Bestzeit für mich war. Aber zum anderen auch so eine heftige Zeit, bei der ich die nächsten Tage denken werde: Komm ich da jemals wieder ran?“, zeigte sich der neue Europameister über 1500 Meter bescheiden.

Sein Team hatte ihm bereits vor dem Wettkampf zugetraut, dass er eine neue Weltrekordzeit aufstellen kann. Liebmann selbst war dagegen weniger überzeugt. „Ich glaube, das sehen die anderen mehr als ich. Vor den Wettkämpfen habe ich ein bisschen gezweifelt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich in den vergangenen Wochen nicht so gut trainieren konnte.“ Sein Trainer Bernd Berkhahn erinnerte den 19-Jährigen an seine starken Trainingseinheiten und machte ihm Mut.

Klemet holt Bronze für Deutschland

Freiwasser-Europameister Oliver Klemet holte sich hinter dem Ungarn Zalan Sarkany Bronze. Es war der zweite Titel für die deutschen Beckenschwimmer im Centre Aquatique Olympique am Stade de France. Im Vorlauf bereits gescheitert war Vizeweltmeister Sven Schwarz, der am Mittwoch noch auf Rang zwei hinter Liebmann gelandet war.