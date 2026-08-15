Schwimm-EM: Deutsche Staffel holt EM-Medaille!

SID 15.08.2026 • 20:58 Uhr Der 400-m-Olympiasieger Lukas Märtens rehabilitiert sich für Platz sieben im Einzelfinale. Mit der Mixed-Staffel muss er sich nur den starken Briten geschlagen geben.

Einen Tag nach seinem enttäuschenden siebten Platz über 200 m Freistil hat Olympiasieger Lukas Märtens mit der Mixed-Staffel seine zweite Medaille bei der Schwimm-EM in Paris gewonnen!

Der 24-Jährige erreichte mit Jarno Bäschnitt, Linda Roth und Maya Torbehn am Samstagabend über 4×200 m Freistil nach 7:25,43 Minuten Silber hinter Großbritannien (7:24,13). Bronze ging an die als neutrale Athleten startenden Russen.

Bereits mit der Männerstaffel über die gleiche Distanz hatte Märtens zum Auftakt am vergangenen Montag Bronze geholt.

Schwimm-EM: Märtens will noch eine Goldmedaille