Schwimm-EM: DSV-Mixed-Staffel jagt Medaille im Finale!

Die deutsche Mixed-Staffel über 4×200 m Freistil hat bei der Schwimm-EM in Paris souverän das Finale erreicht. Das Quartett mit Jarno Bäschnitt und Timo Sorgius, die zum Auftakt der Beckenrennen am vergangenen Montag mit der Männerstaffel Bronze gewonnen hatten, sowie Nicole Maier und Maya Tobehn war in 7:32,07 Minuten das drittschnellste in den Vorläufen.
EM: Deutsche Mixed-Staffel im Finale
Der Endlauf um die Medaillen wird am Abend (20.47 Uhr) ausgetragen. Maier und Torbehn hatten mit dem Frauenquartett eine Medaille nur um eine Hundertstelsekunde verpasst.
Elendt greift nach drittem EM-Finale
Auf dem Weg in ihr drittes EM-Finale ist Brust-Weltmeisterin Anna Elendt. Nach Platz sieben über ihre Goldstrecke 100 m und Rang fünf über 200 m qualifizierte sich die 24-Jährige, die in den USA lebt und trainiert, am Samstagmorgen mit der sechstbesten Zeit in 30,53 Sekunden für das Halbfinale über 50 m.
Ebenfalls eine Runde weiter schwammen Yara Riefstahl als Zwölfte über 200 m Lagen (2:12,87 Minuten), Kaii Liam Winkler als 15. (53,92 Sekunden) und Cornelius Jahn, ebenfalls EM-Dritter mit der Staffel, als 16. (53,98) über 100 m Rücken sowie Finn Hammer als 17. mit persönlicher Bestzeit (1:59,89) über 200 m Lagen.