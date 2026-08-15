Schwimm-EM: DSV-Mixed-Staffel jagt Medaille im Finale!

SID 15.08.2026 • 11:31 Uhr Das deutsche Quartett über 4x200 m Freistil hat im Vorlauf keine Probleme.

Die deutsche Mixed-Staffel über 4×200 m Freistil hat bei der Schwimm-EM in Paris souverän das Finale erreicht. Das Quartett mit Jarno Bäschnitt und Timo Sorgius, die zum Auftakt der Beckenrennen am vergangenen Montag mit der Männerstaffel Bronze gewonnen hatten, sowie Nicole Maier und Maya Tobehn war in 7:32,07 Minuten das drittschnellste in den Vorläufen.

Der Endlauf um die Medaillen wird am Abend (20.47 Uhr) ausgetragen. Maier und Torbehn hatten mit dem Frauenquartett eine Medaille nur um eine Hundertstelsekunde verpasst.

Elendt greift nach drittem EM-Finale

Auf dem Weg in ihr drittes EM-Finale ist Brust-Weltmeisterin Anna Elendt. Nach Platz sieben über ihre Goldstrecke 100 m und Rang fünf über 200 m qualifizierte sich die 24-Jährige, die in den USA lebt und trainiert, am Samstagmorgen mit der sechstbesten Zeit in 30,53 Sekunden für das Halbfinale über 50 m.