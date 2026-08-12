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Schwimm-EM: Roth stürmt ins 200-m-Freistil-Finale – Medaille?

Roth darf von EM-Medaille träumen

Die Magdeburgerin Linda Roth zieht ins Finale über 200 m Freistil ein.
Roth schwimmt ins Finale
Roth schwimmt ins Finale
© picture alliance/SID/Eibner Pressefoto
SID
Die Magdeburgerin Linda Roth zieht ins Finale über 200 m Freistil ein.

Linda Roth hat bei der Schwimm-EM das Finale über 200 m Freistil erreicht und kann sich Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Die Magdeburgerin legte zwei Tage nach dem unglücklichen vierten Platz in der Staffel am Mittwochabend in den Einzel-Halbfinals in persönlicher Bestzeit von 1:56,46 Minuten die viertschnellste Zeit hin.

Roth verpasste in der Staffel eine Medaille

Die Dresdnerin Maya Tobehn verpasste als 13. (1:58,22) den Endlauf, der am Donnerstag (19.36 Uhr) stattfindet.

Am Montag waren Roth und Tobehn gemeinsam mit Nina Holt und Nicole Maier über 4×200 m trotz deutscher Rekordzeit von 7:49,14 Minuten knapp am Podium vorbeigeschwommen. Holt und Maier waren im Einzel bereits im Vorlauf am Mittwochmorgen ausgeschieden.

Ins Finale über 200 m Brust kämpfte sich derweil Lucas Matzerath in persönlicher Bestzeit von 2:10,07 Minuten als Achter. Über die 100 m Schmetterling reichte es auch für Kaii Liam Winkler in 51,34 Sekunden auf Platz fünf. Für Luca Armbruster war hingegen als 14. (51,73) Schluss.

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