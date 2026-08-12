Schwimm-EM: Roth stürmt ins 200-m-Freistil-Finale – Medaille?

SID 12.08.2026 • 18:43 Uhr Die Magdeburgerin Linda Roth zieht ins Finale über 200 m Freistil ein.

Linda Roth hat bei der Schwimm-EM das Finale über 200 m Freistil erreicht und kann sich Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Die Magdeburgerin legte zwei Tage nach dem unglücklichen vierten Platz in der Staffel am Mittwochabend in den Einzel-Halbfinals in persönlicher Bestzeit von 1:56,46 Minuten die viertschnellste Zeit hin.

Roth verpasste in der Staffel eine Medaille

Die Dresdnerin Maya Tobehn verpasste als 13. (1:58,22) den Endlauf, der am Donnerstag (19.36 Uhr) stattfindet.

Am Montag waren Roth und Tobehn gemeinsam mit Nina Holt und Nicole Maier über 4×200 m trotz deutscher Rekordzeit von 7:49,14 Minuten knapp am Podium vorbeigeschwommen. Holt und Maier waren im Einzel bereits im Vorlauf am Mittwochmorgen ausgeschieden.