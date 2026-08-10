Schwimm-EM in Paris: Märtens dominiert – Staffel will Gold

SID 10.08.2026 • 12:59 Uhr Der deutsche Schwimmstar Lukas Märtens erreicht mit der 4x200-m-Freistilstaffel mit der besten Vorlaufzeit das Finale.

Olympiasieger Lukas Märtens hat einen starken Auftakt bei der Schwimm-EM in Paris hingelegt. Der Weltmeister und Weltrekordler über 400 m Freistil zog als Startschwimmer die deutsche 4×200-m-Staffel am Montag auf Platz eins ins Finale am Abend (19.33 Uhr/ARD). Mit Timo Sorgius, Jarno Baschnitt und Cornelius Jahn erreichte der Magdeburger die beste Vorlaufzeit (7:04,83 Minuten).

Gose überzeugt über 800 Meter

„Es war schon sehr schnell für den Morgen“, sagte Märtens, „es ist bei allen nicht mehr so viel drin. Aber wir können noch mal über uns hinauswachsen.“ Das Frauenquartett mit Maya Tobehn, Linda Roth, Nina Holt und Nicole Maier überzeugte in 7:54,57 auf Rang zwei. „Da geht noch was“, meinte Tobehn mit Blick auf das Finale.

Doppel-Europameisterin Isabel Gose gelang die Umstellung vom Freiwasser ins Becken gut: Über 800 m Freistil schwamm die Magdeburgerin in 8:26,01 Minuten die zweitbeste Vorlaufzeit hinter ihrer italienischen Rivalin Simona Quadarella. „Es ist schön, wieder seine eigene Bahn zu haben und nicht die ganze Zeit nach vorne gucken zu müssen“, sagte die 24-Jährige, die in der Seine im Knockout-Sprint und in der Staffel Gold gewonnen hatte, und meinte mit Blick auf den Endlauf am Dienstag: „Ich bin froh, dass ich noch mal 24 Stunden habe.“

Hammer glänzt mit Lagen-Bestzeit

Am frühen Morgen hatte der Essener Finn Hammer mit persönlicher Bestzeit von 4:13,45 Minuten als Zweitschnellster der Vorläufe das Finale über 400 m Lagen am Abend (18.46 Uhr) erreicht.

„Ich wollte ein Zeichen für die Mannschaft setzen“, sagte der 20-Jährige, der an der University of Georgia in den USA studiert und trainiert. Sein Essener Vereinskollege Cedric Büssing, deutscher Rekordhalter und Olympiaachter, qualifizierte sich als Fünfter (4:14,59).