Schwimm-EM: Deutsches Juwel verpasst Medaille knapp

SID 13.08.2026 • 18:42 Uhr Der 20-Jährige Winkler verpasst eine EM-Medaille.

Kaii Liam Winkler ist bei der EM in Paris über die 100 m Schmetterling am Podium vorbeigeschwommen. Der 20-Jährige schlug am Donnerstagabend im Finale im Centre Aquatique Olympique in 51,08 Sekunden als Sechster an.

Gold ging an den ungarischen Olympiasieger und Titelverteidiger Kristof Milak, der in 49,48 Sekunden den Europarekord von Maxime Grousset aus dem vergangenen Jahr um 14 Hundertstel unterbot. Der französische Weltmeister holte Silber (49,70) vor dem WM-Zweiten Noe Ponti aus der Schweiz (49,93).

Winkler schwimmt am Podium vorbei

Am Vortag war Winkler mit der fünftschnellsten Zeit in den Endlauf eingezogen. Luca Armbruster war hingegen im Halbfinale ausgeschieden.