Schwimm-EM: Deutsches Juwel verpasst Medaille knapp

Kaii Liam Winkler ist bei der EM in Paris über die 100 m Schmetterling am Podium vorbeigeschwommen. Der 20-Jährige schlug am Donnerstagabend im Finale im Centre Aquatique Olympique in 51,08 Sekunden als Sechster an.
DSV-Juwel verpasst Medaille knapp
Der 20-Jährige Winkler verpasst eine EM-Medaille.
Winkler zog als Fünfter in das Finale ein
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Gold ging an den ungarischen Olympiasieger und Titelverteidiger Kristof Milak, der in 49,48 Sekunden den Europarekord von Maxime Grousset aus dem vergangenen Jahr um 14 Hundertstel unterbot. Der französische Weltmeister holte Silber (49,70) vor dem WM-Zweiten Noe Ponti aus der Schweiz (49,93).
Winkler schwimmt am Podium vorbei
Am Vortag war Winkler mit der fünftschnellsten Zeit in den Endlauf eingezogen. Luca Armbruster war hingegen im Halbfinale ausgeschieden.
Für die deutschen Beckenschwimmer stehen bisher fünf Medaillen zu Buche. Die bislang einzige Goldmedaille gewann Johannes Liebmann über die 800 m Freistil mit Europarekord (7:37,59 Minuten).