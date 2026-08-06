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Seine verseucht: Schwimm-EM stoppt Freiwassertraining!

Zu schmutzig: EM-Training abgesagt

An der Wasseroberfläche der Seine sind Kohlenwasserstoffe festgestellt worden, die Rennen sollen aber stattfinden.
Freiwasserstart am Eiffelturm
Freiwasserstart am Eiffelturm
© AFP/SID/JULIEN DE ROSA
SID
An der Wasseroberfläche der Seine sind Kohlenwasserstoffe festgestellt worden, die Rennen sollen aber stattfinden.

Die Veranstalter der Schwimm-EM in Paris haben das Freiwassertraining am Donnerstag in der Seine abgesagt. Es seien „Spuren von Kohlenwasserstoffen an der Wasseroberfläche flussaufwärts der Wettkampfstätten Grenelle und Bir-Hakeim“ festgestellt worden, teilte der europäische Verband European Aquatics mit. Am Freitag sind die Knockout-Sprints der Frauen (9.00 Uhr) und der Männer (11.15 Uhr) vorgesehen.

Wellbrock jagt drittes EM-Gold

Vierfach-Weltmeister Florian Wellbrock strebt nach den Siegen über zehn und fünf Kilometer sein drittes EM-Gold in Paris an. An den Start sollen zudem der Olympiazweite Oliver Klemet und der 800-m-Europarekordler Johannes Liebmann sowie Isabel Gose, die Olympiadritte über 1500 m Freistil, gehen. Betroffen waren vom Trainingsstopp auch die Klippenspringer um Europameisterin Iris Schmidbauer.

Laut European Aquatics werde die Lage „in Abstimmung mit den zuständigen Behörden weiter aufmerksam“ verfolgt. Es seien „Sicherungsmaßnahmen am Standort umgesetzt worden, damit der weitere Verlauf des Wettkampfs planmäßig stattfinden kann“. Kohlenwasserstoffe gelangen vor allem durch Industrieabfälle und die Schifffahrt ins Wasser und bilden einen Film auf der Oberfläche.

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