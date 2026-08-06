Seine verseucht: Schwimm-EM stoppt Freiwassertraining!

SID 06.08.2026 • 16:36 Uhr An der Wasseroberfläche der Seine sind Kohlenwasserstoffe festgestellt worden, die Rennen sollen aber stattfinden.

Die Veranstalter der Schwimm-EM in Paris haben das Freiwassertraining am Donnerstag in der Seine abgesagt. Es seien „Spuren von Kohlenwasserstoffen an der Wasseroberfläche flussaufwärts der Wettkampfstätten Grenelle und Bir-Hakeim“ festgestellt worden, teilte der europäische Verband European Aquatics mit. Am Freitag sind die Knockout-Sprints der Frauen (9.00 Uhr) und der Männer (11.15 Uhr) vorgesehen.

Wellbrock jagt drittes EM-Gold

Vierfach-Weltmeister Florian Wellbrock strebt nach den Siegen über zehn und fünf Kilometer sein drittes EM-Gold in Paris an. An den Start sollen zudem der Olympiazweite Oliver Klemet und der 800-m-Europarekordler Johannes Liebmann sowie Isabel Gose, die Olympiadritte über 1500 m Freistil, gehen. Betroffen waren vom Trainingsstopp auch die Klippenspringer um Europameisterin Iris Schmidbauer.