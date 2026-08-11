Wellbrock holt 4. Gold in 7 Tagen – Triumph in Kalifornien

SID 11.08.2026 • 12:33 Uhr Nach drei Siegen bei der EM in Paris gewinnt Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock auch in Kalifornien.

Vom EM-Triple zur Pan-Pazifik-Meisterschaft: Freiwasser-Dominator Florian Wellbrock hat innerhalb einer Woche auf zwei Kontinenten vier Goldmedaillen gewonnen.

Wellbrock siegt auch in Long Beach

Zwei Tage nach dem dritten Titel bei der EM in Paris triumphierte der Vierfach-Weltmeister auch bei den Pan Pacific Championships in Long Beach im US-Bundesstaat Kalifornien über zehn Kilometer. Souverän sicherte sich der 28-Jährige Platz eins vor dem Mexikaner Paulo Strehlke Delgado und dem Italiener Dario Verani.

Wellbrock war nach seinen Siegen in Paris über zehn und fünf Kilometer sowie mit der gemischten Staffel am vergangenen Samstag nach Los Angeles geflogen. Dort trainiert der Magdeburger auf der Freiwasserstrecke der Olympischen Spiele 2028.

Training auf der Olympiastrecke geplant