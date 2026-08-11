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Wellbrock holt 4. Gold in 7 Tagen – Triumph in Kalifornien

Nach EM: Wieder Gold für Wellbrock

Nach drei Siegen bei der EM in Paris gewinnt Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock auch in Kalifornien.
Florian Wellbrock nach seinem Sieg in Long Beach
Florian Wellbrock nach seinem Sieg in Long Beach
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/SEAN M. HAFFEY
SID
Nach drei Siegen bei der EM in Paris gewinnt Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock auch in Kalifornien.

Vom EM-Triple zur Pan-Pazifik-Meisterschaft: Freiwasser-Dominator Florian Wellbrock hat innerhalb einer Woche auf zwei Kontinenten vier Goldmedaillen gewonnen.

Wellbrock siegt auch in Long Beach

Zwei Tage nach dem dritten Titel bei der EM in Paris triumphierte der Vierfach-Weltmeister auch bei den Pan Pacific Championships in Long Beach im US-Bundesstaat Kalifornien über zehn Kilometer. Souverän sicherte sich der 28-Jährige Platz eins vor dem Mexikaner Paulo Strehlke Delgado und dem Italiener Dario Verani.

Wellbrock war nach seinen Siegen in Paris über zehn und fünf Kilometer sowie mit der gemischten Staffel am vergangenen Samstag nach Los Angeles geflogen. Dort trainiert der Magdeburger auf der Freiwasserstrecke der Olympischen Spiele 2028.

Training auf der Olympiastrecke geplant

Das Rennen im Rahmen der panpazifischen Meisterschaften fand allerdings einige Kilometer entfernt statt. Am Dienstag stand noch ein Training auf der Olympiastrecke auf dem Programm, „dann geht’s in den wohlverdienten Urlaub“, sagte Wellbrock, der im vergangenen Jahr alle vier Freiwassertitel bei der WM in Singapur gewonnen hatte.

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