Schwimm-EM: Weltrekord-Mann hat noch große Ziele

SID 16.08.2026 • 06:37 Uhr Johannes Liebmann schwimmt zu einem Fabel-Weltrekord. Die Party fällt jedoch aus.

Nach seinem Weltrekord musste Johannes Liebmann erstmal seine Gefühle sortieren. „Was in mir vorgeht, weiß ich selber noch nicht genau. Es ist auf jeden Fall viel“, sagte der neue deutsche Schwimmstar nach seinem sensationellen Goldrennen bei der EM in Paris, „ich muss jetzt auch erstmal gucken, dass ich heute Nacht wieder schlafen kann. Morgen geht es ja weiter.“

Der 19-Jährige war aufgewühlt, hatte er doch nach Gold über 800 m Freistil mit Europarekord noch eins draufgesetzt: Gold über 1500 m mit Weltrekord – in einem Rennen, in dem die Konkurrenten um Bronzemedaillengewinner Oliver Klemet schon früh nur noch Staffage waren, als einziger Gegner blieb die Uhr.

Liebmann schwimmt zu Fabel-Weltrekord

Doch von Anfang an schwamm der Abiturient, der vor drei Wochen noch bei einer Junioren-EM am Start gewesen war, auf Rekordkurs. Je länger das Rennen dauerte, desto deutlicher wurde der Abstand zur bisherigen Bestmarke des amerikanischen Olympiasiegers Bobby Finke.

Genau das war seine Taktik: „Ich wollte es von vorne schnell angehen, ich wollte die anderen direkt hinter mir lassen, das Rennen für mich gestalten.“ Das funktionierte perfekt. Schon nach 400 m konnte auch der Ungar Zalan Sarkany nicht mehr mithalten.

Dass er auf dem Weg zu etwas Großem war, sah Liebmann beim kurzen Blick auf die Tribüne. „Als ich die Zuschauer stehen und mich anfeuern gesehen habe auf den letzten paar hundert Metern, habe ich gedacht, ich muss jetzt schnell schwimmen. Es funktioniert anscheinend so, wie ich es mir vorgestellt habe“, erzählte er: „Ich habe dann noch mal gebissen. Ich hatte im Wasser noch überlegt, vielleicht wird es eng mit dem Weltrekord.“

Liebmann unterbietet Finke – Blick voraus

Die Sorge war jedoch unbegründet. Am Ende blieb Liebmann in 14:26,79 Minuten knapp vier Sekunden unter Finkes Zeit beim Olympiasieg 2024.