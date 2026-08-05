Rekord-Schwimmer Chad le Clos: Triumph – dann brennt sein Zuhause!

SID 05.08.2026 • 14:12 Uhr Der Schwimm-Olympiasieger aus Südafrika macht nach seinem historischen Erfolg in Glasgow eine "herzzerreißende Tragödie" öffentlich.

Erst knackte Chad le Clos den Medaillen-Rekord bei den Commonwealth Games, dann brannte sein Apartment bis auf die Grundmauern nieder: Der Schwimm-Olympiasieger aus Südafrika hat nach seinem historischen Erfolg in Glasgow eine „herzzerreißende Tragödie“ öffentlich gemacht. „Leider ist mein Zuhause, in dem ich seit mehr als einem Jahrzehnt gelebt habe, niedergebrannt. Es ist nichts mehr zu retten“, schrieb er in den sozialen Netzwerken.

Le Clos: Rekord plus Wohnungsbrand

Le Clos, der 2012 in London über 200 m Schmetterling völlig überraschend vor Superstar Michael Phelps (USA) Gold geholt hatte, hatte am vergangenen Donnerstag in Schottland Bronze mit der Lagen-Staffel gewonnen. Mit 21 Medaillen ist er nun erfolgreichster Sportler der alle vier Jahre stattfindenden Wettkämpfe. Fast zeitgleich sei aber sein Apartment in Südafrika abgebrannt.

„Am Abend des 30. Juli – während ich gerade einen Commonwealth-Rekord für die Ewigkeit aufstellte – brach in meinem Wohnblock ein Feuer aus, das rasch auf meine Wohnung übergriff“, schrieb er. In dem Beitrag würdigte le Clos zudem einen „langjährigen Nachbarn“, der bei dem Brand ums Leben gekommen war, und sprach der Familie sowie den Freunden des Verstorbenen sein „tiefstes und aufrichtigstes Beileid“ aus.