Nächste deutsche EM-Medaille: Beyer holt auch Bronze

SID 04.08.2026 • 10:14 Uhr Nach Silber in der Freien Kür schwimmt Klara Bleyer auch in der Technischen Kür auf das Podest.

Synchronschwimmerin Klara Bleyer hat ihren Erfolgslauf bei der EM in Paris fortgesetzt. Die 22-Jährige sicherte sich einen Tag nach Silber im freien Solo in der Technischen Kür wie auch im vergangenen Jahr Bronze.

Die Bochumerin musste sich mit 258,0400 Punkten am Dienstagmorgen nur der Spanierin Iris Tio Casas (263,6250) und der Vizeweltmeisterin Wassilina Chandoschka aus Belarus (263,3817) geschlagen geben.

Beyer jubelt über EM-Medaille

„Ich bin sehr froh, auf das Podium gekommen zu sein“, sagte Bleyer, die die EM mit zwei Medaillen beendet. Mit Maria Denisov hatte sie jeweils den sechsten Platz in den beiden Duett-Wettbewerben belegt. Auf diesen liege in den kommenden Monaten der Fokus, hatte Bleyer mit Blick auf das große Ziel Olympische Spiele 2028 in Los Angeles bereits erklärt. Die Solo-Events sind nicht olympisch.