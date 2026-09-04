Schock im Paraschwimmen: Josia Topf droht Karriere-Ende

SID 04.09.2026 • 05:31 Uhr Die Regularien verbieten derzeit eine Polsterung jeglicher Art. Dies kann auf Dauer gesundheitsgefährdend sein.

Paralympics-Sieger Josia Topf kämpft weiter vergebens um eine Regelanpassung im Schwimmen und sieht sich aus gesundheitlichen Gründen deshalb womöglich zu einem frühzeitigen Ende seiner Laufbahn gezwungen. „Es ist definitiv etwas, was mein Karriereende beschleunigen wird. Da bin ich ehrlich“, sagte der 23-Jährige dem SID. Der ohne Arme auf die Welt gekommene Topf schwimmt derzeit zum Auslösen der Zeit am Ende des Rennens ungeschützt mit dem Kopf gegen die Wand des Beckens.

World Para Swimming ignoriert Schutzausrüstung

Eine Polsterung der Badekappe oder des Anschlags ist nicht erlaubt, entsprechende Anträge und Studien werden vom Weltverband World Para Swimming hartnäckig ignoriert. „Wir würden gerne darüber sprechen. Bisher wurden sämtliche Gesprächsangebote abgelehnt“, betonte Topf: „Also wir sind offen für einen ehrlichen und konstruktiven Austausch. Aber leider ist das bei World Para Swimming noch nicht auf offene Ohren gestoßen.“

Aus Selbstschutz verzichtet der zweimalige Weltmeister bei nicht ganz so wichtigen Wettkämpfen mittlerweile auf den Anschlag mit dem Kopf. Bei Großereignissen wie der am Montag beginnenden EM im türkischen Kocaeli allerdings nicht, dort geht es um jede Zehntelsekunde. „Das kriege ich, weil es der Saison-Höhepunkt ist, dann auch geregelt, weil ich danach ein oder zwei Wochen Pause machen kann, sodass sich mein Kopf davon einigermaßen erholen kann“, erklärte Topf.