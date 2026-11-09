Schwimmen: Schwarz führt kleines deutsches WM-Team an

Der Großteil der deutschen Asse fehlt bei den Kurzbahn-Titelkämpfen in Peking.

Der zweimalige Langbahn-Vizeweltmeister Sven Schwarz führt das kleine Aufgebot des Deutschen Schwimm-Verbandes für die Kurzbahn-WM in Peking an. Neben Freistil-Ass Schwarz schickt der DSV nur sechs weitere Athleten nach China, eine deutsche Frau ist nicht dabei. Aufgrund des frühen Zeitraums der Langbahn-WM im Juli kommenden Jahres legen viele Asse im Winter den Schwerpunkt auf die Trainingsarbeit.

Neben Schwarz (Hannover), der über die lange Freistilstrecken um die Medaillen mitschwimmen will („Ich fliege jedenfalls nicht nach China, um lediglich eine Teilnehmerurkunde zu gewinnen“), sind die erfahrenen Josha Salchow (Heidelberg) und Melvin Imoudu (Potsdam) dabei. Die WM-Neulinge Maurice Grabowski (Wiesbaden), Malte Gräfe, Kenneth Bock und Ole Mats Eidam (alle Potsdam) sollen sich international beweisen. Zuvor steht am kommenden Wochenende noch die Kurzbahn-DM in Wuppertal an.

Isabel Gose, die bei der Kurzbahn-WM 2024 in Budapest über 1500 m Freistil die einzige deutsche Goldmedaille und zudem Silber über 800 m gewonnen hatte, ist nicht dabei. Auch Florian Wellbrock, vor zwei Jahren Zweiter über 800 und 1500 m Freistil, fehlt. Die Langbahn-Weltrekordler Lukas Märtens und Johannes Liebmann verzichten ebenfalls auf den Start in Peking.