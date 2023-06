Die Kieler Woche: Mega-Segelevent LIVE bei SPORT1 in TV und App

Die letzten Vorbereitungen laufen, ab Samstag startet in Kiel das größte Segelevent der Welt.

Ab Samstag, dem 17. Juni, geht das Treiben in der Kieler Förde los. Acht Tage lang gibt es für die Regatta-Fans, aber auch für Familien und Schaulustige ein einzigartiges Segel- und Sommerfestival zu erleben. SPORT1 stürzt sich ins Getümmel und berichtet täglich live aus dem Norden.

Kieler Woche: Erfolgsgeschichte seit 1882 – bis zu 4.500 Teilnehmer:innen

Damit zieht die Kieler Woche über drei Millionen Besucher:innen aus rund 50 Nationen in die nördlichste Landeshauptstadt Deutschlands. Hier wird der Segelsport wird an der Ostsee in seiner ganzen Bandbreite gefeiert - Jollen, Segelyachten, Windsurfer und Kiter ebenso wie Windjammer sind zu sehen.