Ocean Race: Herrmann bejubelt Etappensieg zum Abschluss

Boris Herrmann und sein Team Malizia haben zum Abschluss des Ocean Race noch einmal ein Highlight gesetzt: Der 42 Jahre alte Skipper führte seine Crew beim siebten und letzten Streckenabschnitt zum zweiten Etappensieg. Am Dienstag erreichte Malizia den Zielhafen in Genua bei extrem leichten Winden um 13.17 Uhr, an dem dritten Rang in der Gesamtwertung änderte dies nichts mehr.