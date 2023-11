Segeln: Herrmann in transatlantische Regatta gestartet

Hochseesegler Boris Herrmann ist auf der Malizia-Seaexplorer in die transatlantische Regatta "Transat Jacques Vabre" gestartet. Gemeinsam mit Co-Skipper Will Harris will der 42-Jährige in den kommenden zwölf bis 14 Tagen von der französischen Hafenstadt Le Havre die 3750 Seemeilen (6945 Kilometer) zur karibischen Insel Martinique zurücklegen.