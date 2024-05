Olympia: Diesch/Markfort segeln im 470er-Mixed

Das Segel-Duo Simon Diesch und Anna Markfort hat sich für die olympische Mixed-Premiere im 470er qualifiziert. Die Entscheidung um den deutschen Startplatz für diese Disziplin fiel am letzten Tag der EM in Cannes als dritter und letzter Ausscheidungsregatta.

Diesch/Markfort (Württembergischer Yacht-Club/Verein Seglerhaus am Wannsee) hatten im Quali-Krimi am Ende mit 42:40 Punkten die Nase vorn, da die nationalen Rivalen Malte und Anastasiya Winkel (Schweriner Yacht-Club/Norddeutscher Regatta Verein) im Medaillenrennen den erforderlichen achten EM-Platz um zwei Ränge verpassten. Gesegelt wird bei den Sommerspielen (26. Juli bis 11. August) in der Bucht von Marseille.