Test für Vendee Globe: Herrmann Zweiter bei Transat CIC

Herrmann musste sich mit seiner Malizia-Seaexplorer lediglich Sieger Yoann Richomme geschlagen geben. Der Rückstand auf den Franzosen betrug zwei Stunden, 20 Minuten und 28 Sekunden. Insgesamt waren 31 weitere Solisten der Imoca-Klasse an den Start gegangen. Herrmann trotzte dabei am dritten Tag auch einem Riss in seinem Großsegel.

Aus Sicherheitsgründen lag die Ziellinie etwa 110 Seemeilen entfernt von New York. Dort sind die drei besten Skipper nun eingeladen, an der Freiheitsstatue vorbeizufahren und am Ehrenponton in der One 15° Marina vor Manhattans Skyline festzumachen.