Segeln: Starker Olympiaauftakt für Bergmann/Wille

Das Publikumsinteresse an der Olympiaregatta ist enorm. Schon vor dem ersten Startschuss waren die 12.500 Tickets direkt am Wasser für alle zwölf Regattatage ausverkauft. An Land litt der Auftakt jedoch an falscher Ergebnisübermittlung und schleppenden Informationen. Am Montag stehen noch einmal dieselben vier Disziplinen auf dem Programm.