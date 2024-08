Alinghi verpatzt Auftakt vor Barcelona

Alinghi, das 2003 und 2007 mit Sportdirektor Jochen Schümann als bisher einziges europäisches Team die sagenumwobene Silberkanne gewann und nun gemeinsam mit Red Bull angreifen will, geht bei dem prestigeträchtigen Event erstmals seit 2010 an den Start. In der Vorbereitung hatte die Crew mit zwei Mastbrüchen zu kämpfen.