Deutschland erstmals seit 2012 ohne Olympiamedaille im Segeln

Oft Flaute auf dem Meer vor Marseille, Flaute auch bei der Medaillenausbeute des Team D. 2021 in Japan gab es noch deutlich mehr zu feiern.

Das deutsche Team ist bei der olympischen Segelregatta vor Marseille ohne Medaillen geblieben. Als letzte Hoffnungsträger verpassten die Kiter am Donnerstag den Einzug in ihre Finalrennen der besten vier. Mit Platz fünf sorgten Leonie Meyer und Jannis Maus nach einigen Enttäuschungen in anderen Klassen immerhin für die besten Ergebnisse im Segel-Team D.