Schwache Winde bremsen Dinghy-Segler Buhl aus

Schwache Winde vor der Küste von Marseille haben die Hoffnungen des ehemaligen Segel-Weltmeisters Philipp Buhl auf eine gute Olympia-Platzierung zerstört. Der Sportsoldat aus Sonthofen wollte am Montag in den letzten beiden Rennen der ICLA7-Klasse vor Marseille von Platz 13 aus noch einmal angreifen und ins Medaillenrennen am Dienstag einziehen, doch mangels Brise fielen beide Wettfahrten ersatzlos aus.