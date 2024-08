Segeln: Flaute und wenig deutsche Lichtblicke

Das olympische Segelrevier vor Marseille entpuppt sich zunehmend als Flautenloch. Am Donnerstag fielen die Medaillenrennen der 49er-Männer und 49erFX-Frauen mit Marla Bergmann und Hanna Wille (Kiel) am fünften Regattatag aus. Während das Medal Race der 49er zweimal abgebrochen wurde, weil die Brise einschlief, blieben die Frauen den ganzen Tag an Land und müssen auf Freitag hoffen.