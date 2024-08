Segeln: Kohlhoff/Stuhlemmer zur Halbzeit Vierte

Das Mixed-Duo darf vor Marseille auf die zweite Olympia-Medaille nach Bronze in Tokio hoffen.

Zwei schlechte Starts hielten Kohlhoff/Stuhlemmer bei mittleren bis frischen Winden nicht davon ab, mit gutem Bootsspeed spektakulär nach vorne zu fahren. Nur kleine Manöverfehler verhinderten am Ende noch bessere Resultate als die Plätze sechs, drei und zwei. Eine Klasse für sich blieben die mehrfachen Weltmeister Ruggero Tita und Caterina Banti aus Italien mit drei Tagessiegen.

Mit einem brillanten Tagessieg rehabilitierte sich der Sonthofener Philipp Buhl in der ILCA 7 für eine Frühstartdisqualifikation zuvor und wahrte damit seine Chance, doch noch ins Medaillenrennen der besten zehn einzuziehen. Dazu muss der Weltmeister von 2020 in den letzten beiden Vorwettfahrten am Montag als Gesamt-13. noch sieben Punkte gutmachen.