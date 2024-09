America's Cup: Im Rausch der Geschwindigkeit

Im technologischen Wettstreit, der mit bis zu 75.000 Arbeitsstunden an die 100 Millionen Dollar für eine America's-Cup-Kampagne kostet, setzen die Teams auch auf Wissen aus der Formel 1 - den Job an Bord müssen dann acht Segler erledigen. Und denen sind natürliche Grenzen gesetzt. Irgendwann, das meint auch Dalton, "wird es auch für den Menschen immer schwerer, die Kontrolle zu behalten".

Vor der Küste von Barcelona wird in den Herausforderer-Regatten der Gegner für das Emirates Team Neuseeland ermittelt. Das Rennen um die legendäre Silberkanne, "The Auld Mug", beginnt am 12. Oktober. Zum 37. Mal findet der Wettbewerb statt, der 1851 vor der britischen Isle of Wight seine Premiere gefeiert hatte.