America's Cup: Luna Rossa übersteht Schreckmoment

Erst ein Schreckmoment - dann ein beachtliches Comeback: Das italienische Team Luna Rossa hält das Finale der Herausforderer-Rennen vor dem America‘s Cup weiter offen. Die Crew um Steuermann Jimmy Spithill bewies dabei am Mittwoch Nehmerqualitäten. „Es ist gut zu wissen, dass die Mannschaft dem Druck standhalten kann, wenn es darauf ankommt“, sagte Spithill nach dem Ausgleich zum 4:4 im zweiten Rennen des Tages gegen Ineos Britannia.

Im ersten Rennen unterlief den Italienern ein Fehler, der sie schließlich zur Aufgabe zwang. "Wir haben den Bug ins Wasser gesteckt. Es kam eine Menge Wasser an Deck, so dass wir die Instrumente und einen Teil der Verkleidung verloren", sagte Spithills Co-Steuermann Francesco Bruni. Die Mechaniker an Land machten die Hightech-Jacht aber schnell wieder fit und Luna Rossa schlug zurück.