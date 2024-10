America's Cup: Neuseeland kommt Triumph näher

Matchball für das Emirates Team Neuseeland: Der Titelverteidiger hat eine Hand an der legendären Silberkanne. Die Crew um Skipper Peter Burling schlug beim 37. America‘s Cup vor Barcelona am Freitag eindrucksvoll zurück und braucht nur noch einen Sieg zum Triumph.

Neuseeland nimmt Revanche

Nach zuvor zwei Niederlagen zeigten sich die Favoriten am Freitag bestens erholt und erhöhten den Vorsprung mit entschlossenen Vorstellungen in den beiden Tagesrennen auf 6:2. Schon am Samstag könnte der dritte Triumph der Neuseeländer in Serie feststehen.