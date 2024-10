America's Cup: Neuseeland startet stark - Briten chancenlos

Die „Kiwis“ überzeugen in den ersten beiden Rennen und machen die ersten Schritte zu einer erfolgreichen Titelverteidigung.

Titelverteidiger Emirates Neuseeland ist seiner Favoritenstellung zum Start des 37. America‘s Cup gerecht geworden. Die „Kiwis“ gewannen am Samstag vor der Küste Barcelonas die ersten beiden Rennen des Segel-Wettbewerbs um die älteste Sporttrophäe der Welt mit deutlichem Vorsprung vor dem Herausforderer-Team Ineos Britannia aus dem Vereinigten Königreich.

Im ersten Rennen fuhr das Team Neuseeland um Skipper Peter Burling, das den America's Cup zuletzt zweimal gewonnen hatte, einen Vorsprung von 41 Sekunden heraus, im zweiten betrug der Abstand vor den Briten um die Segelikone Ben Ainslie 27 Sekunden. Am Sonntag stehen die Rennen drei und vier an, gesegelt wird in einem Modus best-of-13.