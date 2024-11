Vorbereitung auf Vendee Globe: ARD zeigt Doku über Herrmann

Topsegler Boris Herrmann und sein Weg zum härtesten Solo-Segelrennen der Welt - das bekommen die Fernsehzuschauer bald in der ARD zu sehen. Am 16. November (19.10 Uhr) strahlt der Sender die Dokumentation „Boris Herrmann – Segeln am Limit“ im Ersten aus. Bereits tags zuvor, pünktlich zum Start der prestigeträchtigen Vendee Globe 2024/25, ist der Film in der ARD Mediathek verfügbar.