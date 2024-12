Boris Herrmann: "Weihnachtsgefühle" nach dem Schreckmoment

Dem Schreckmoment folgte ein unerwartetes Treffen auf hoher See, ehe auch bei Boris Herrmann weihnachtliche Gefühle aufkamen. Der Hochseesegler aus Hamburg, der in der Nacht zu Samstag gekentert war, lieferte sich am Wochenende bei der Regatta Vendee Globe einen freundschaftlichen Zweikampf in Sichtweite mit dem Titelverteidiger Yannick Bestaven (Frankreich). Dann fing es an zu schneien.