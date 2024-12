Mastbruch bei der Vendee Globe: Britin Hare muss aufgeben

Die Britin Pip Hare muss ihre Hoffnungen bei der Vendee Globe aufgeben: Die 50-Jährige hat bei der Einhandregatta um die Welt einen Mastbruch erlitten. Wie die Rennleitung mitteilte, ereignete sich das Unglück am späten Sonntagabend rund 800 Seemeilen (knapp 1500 Kilometer) südlich von Australien. Hare sei auf ihrem Boot Medallia in Sicherheit und stehe in Verbindung mit ihrem Team und dem Rennmanagement.

"Ich weiß nicht, was passiert ist", sagte Hare in Tränen aufgelöst in einem Video von Bord: "Medallia ist abgehoben und bei der Landung ist der Mast in zwei Teilen heruntergekommen. Das ist das Ende unseres Vendee-Globe-Rennens im Jahr 2024."