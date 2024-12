Vendee Globe: Herrmann passiert Kap Hoorn

Boris Herrmann hat bei der Vendee Globe Kap Hoorn erreicht. Nach 47 Tagen und 22 Stunden segelt der Abenteurer aus Hamburg vom Pazifik in den Atlantik. Doch die nächsten Herausforderungen warten schon.

Extremsegler Boris Herrmann hat bei der Vendee Globe Kap Hoorn erreicht - allerdings anders als er es sich zu Weihnachten gewünscht hatte. Herrmann wollte „Land sehen“ und „verschneite Berge“, stattdessen passierte er die legendäre Landmarke der chilenischen Felseninsel Isla Hornos am Samstagmittag deutscher Zeit bei Dunkelheit und weit draußen auf dem Meer - zum siebten Mal in seinem Leben.

Froh, den Pazifik hinter sich gelassen zu haben

Er zeigte sich froh, den Pazifik hinter sich gelassen zu haben. "Das war eine Herausforderung, und ich habe sie geschafft. Es war okay, aber genug ist genug", sagte er. Im Atlantik, da ist sich Herrmann sicher, wird es aber kaum Erholung geben. "Es fühlt sich an wie ein Schlag ins Gesicht. Die Wettervorhersage lautet: 'Haha, Du denkst, Du hast das Schlimmste hinter Dir, aber jetzt zeigen wir erst wirklich, was geht.'", sagte Herrmann: "Ich muss mich mental darauf vorbereiten, den nächsten Berg zu erklimmen."